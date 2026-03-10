Hôm nay, 14:00
Gangwon FC
Việt Nam
Hôm nay, 07:30
Austin FC II
Minnesota Utd II
Hôm nay, 09:00
San Juan SC
Marin FC Legends
Hôm nay, 13:00
New Zealand U16
Solomon Islands U16
Hôm nay, 15:30
SHB Đà Nẵng U21
Công An Hà Nội U21
Hôm nay, 15:45
Nữ Campuchia
Nữ Timor Leste
Hôm nay, 17:30
FC Bulleen Lions
Brunswick City
Hôm nay, 18:00
Shanghai Jiading
Dongguan Guanlian
Hôm nay, 18:00
Bergisch Gladbach 09
FC Köln
Hôm nay, 19:00
HNK Gorica
Goztepe
Hôm nay, 19:45
Nữ Singapore
Nữ Lào
Hôm nay, 21:00
Ural Oblast II
Torpedo Moscow
Hôm nay, 21:00
Chelyabinsk
SKA Khabarovsk
Hôm nay, 22:30
Wolfsberger AC
FC Hradec Králové
Hôm nay, 23:00
NK Osijek
FC Neftci Baku
Hôm nay, 23:00
SK Sigma Olomouc
Shabab Al Ahli
Hôm nay, 23:30
Arsenal Tula
Tekstilshchik Ivanovo
Ngày mai, 00:00
Djurgardens
Halmstads
Ngày mai, 01:00
Nữ Gimnasia LP
Nữ Huracan
Ngày mai, 02:15
Breidablik
Keflavik
Ngày mai, 03:15
Vestri
Fylkir
Ngày mai, 05:00
Cerro Largo
Defensor SC
Ngày mai, 05:00
America MG
Londrina PR
Ngày mai, 06:30
Ceara
Athletic Club
Ngày mai, 07:00
Atletico Atlanta
Colegiales
Hôm nay, 08:00
Academica SC
San Francisco Glens SC
Hôm nay, 15:15
Bulleen Lions U23
Brunswick City U23
Hôm nay, 15:30
Đồng Nai U21
PVF Việt Nam U21
Hôm nay, 16:00
Guangdong Guangzhou Power U20
Jinmen Tiger U21
Hôm nay, 16:00
Hacken U21
IFK Goteborg U21

GIẢI ĐẤU CHÍNH

UEFA CL UEFA CL
13
UEFA ECL UEFA ECL
3
FIF FIF
2
CHA CSL CHA CSL
1
AFFWC AFFWC
2
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
250
UEFA Champions League UEFA Champions League
13
UEFA Europa Conference UEFA Europa Conference
3
FIFA World Cup FIFA World Cup
2
Ngoại Hạng Trung Quốc Ngoại Hạng Trung Quốc
1
AFF Women Championship AFF Women Championship
2
ARFC ARFC
1
Argentine Tebolidun League Group C Argentine Tebolidun League Group C
1
Aus NPL U23 Aus NPL U23
1
Australia FFA Cup Australia FFA Cup
4
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
3
BRA Campeonato Paulista (Y) BRA Campeonato Paulista (Y)
1
Brazilian Serie C Brazilian Serie C
3
Brazilian Serie D Brazilian Serie D
2
Campeonato Brasileiro Sub-20 Campeonato Brasileiro Sub-20
3
Canadian Championship Canadian Championship
2
CFA Member Association Champions League CFA Member Association Champions League
5
Chilean Women Division 1 Chilean Women Division 1
1
Chinese Women League One Chinese Women League One
7
Chinese Women Super League Chinese Women Super League
2
Copa de la Liga Copa de la Liga
1
Copa Rio Copa Rio
7
Cúp FA Hàn Quốc Cúp FA Hàn Quốc
16
Finnish Women Ykkonen Finnish Women Ykkonen
1
Finnish Ykkonen Finnish Ykkonen
3
FNL Nga FNL Nga
3
Fujian Football City League Fujian Football City League
1
German Bundesliga 5 German Bundesliga 5
1
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
8
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
30
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
1
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
1
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
2
Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
1
Hạng 2 Estonia Hạng 2 Estonia
3
Hạng 2 Iceland Hạng 2 Iceland
3
Hạng 2 Paraguay Hạng 2 Paraguay
2
Hạng 2 Phần Lan Hạng 2 Phần Lan
1
Hạng Nhất Nữ Iceland Hạng Nhất Nữ Iceland
1
Hạng Nhất Trung Quốc Hạng Nhất Trung Quốc
1
Hubei City Football League Hubei City Football League
1
Iceland Division 3 Iceland Division 3
2
Jiangxi City Football Super League Jiangxi City Football Super League
1
Kazakhstan Cup Kazakhstan Cup
1
Lebanese Premier League Lebanese Premier League
1
MLS Next Pro MLS Next Pro
4
Mozambique Championship Mozambique Championship
5
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
1
NSW Premier W-League NSW Premier W-League
1
Nữ USA Nữ USA
3
OFC U16 Championship Cup OFC U16 Championship Cup
6
Paraguayan Women League Paraguayan Women League
2
Primera B Metropolitana Primera B Metropolitana
11
Scottish League Cup Scottish League Cup
5
South Australia Reserve League South Australia Reserve League
1
Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
2
U21 Thụy Điển U21 Thụy Điển
1
Uruguay Segunda Uruguay Segunda
2
USL Championship USL Championship
3
USL League One USL League One
3
USL League Two USL League Two
10
VĐQG Bolivia VĐQG Bolivia
6
VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
7
VĐQG Iceland VĐQG Iceland
1
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
1
VĐQG Nữ Argentine VĐQG Nữ Argentine
6
VĐQG Nữ Iceland VĐQG Nữ Iceland
3
VĐQG Thụy Điển VĐQG Thụy Điển
1
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
1
Victorian State Division 1 Victorian State Division 1
1
Vietnam U21 Championship Vietnam U21 Championship
8
Vietnam Womens League Vietnam Womens League
3
WK League WK League
1
Yemen League Division 1 Yemen League Division 1
1
PHI PHI
8
PUE PUE
8
CHI CHI
1
CHI CHI
3
EUR EUR
7
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
85
Philippines MPBL Philippines MPBL
8
Baloncesto Superior Nacional Baloncesto Superior Nacional
8
Chile Liga Nacional Basketball Chile Liga Nacional Basketball
1
China Women National Championship Basketball China Women National Championship Basketball
3
Europe U20 Championship Division A Europe U20 Championship Division A
7
Europe U20 Championship Division B Europe U20 Championship Division B
15
FIBA U17 Women’s World Championship FIBA U17 Women’s World Championship
6
NBA Summer League NBA Summer League
26
New Zealand National Basketball League New Zealand National Basketball League
2
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
9
ATP ATP
3
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
3
ATP Gstaad, Switzerland Men Singles ATP Gstaad, Switzerland Men Singles
3
NAT NAT
9
ASI ASI
16
EUR EUR
16
PAN PAN
1
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
42
Nations League Nations League
9
Asian Championship U18 Asian Championship U18
16
European Championships U18 European Championships U18
16
Pan-American Cup U21 Women Pan-American Cup U21 Women
1
SER SER
2
PRI PRI
5
league Tất cả các môn
Chọn môn
league Tất cả các môn
7
LOL
5
DOTA2
0
CSGO
2
Brazilian Serie C
05:30 - 13/07

Botafogo PB

VS

AD Confiança

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3 - 0
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3 - 3
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2 - 3
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3 - 0
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3 - 3
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2 - 3
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Paraguayan Women League
05:30 - 13/07

Nữ Club Rubio Nu

VS

Nữ Sportivo Ameliano

HT 0 - 0
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Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
MLS Next Pro
05:35 - 13/07

Carolina Core

VS

Chattanooga

Flag
1 - 0
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0 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
POLO
USL League Two
06:00 - 13/07

RKC Third Coast

VS

River Light

Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag
USL League Two
06:00 - 13/07

Brave SC

VS

Shark Coast

Flag
0 - 0
Flag
Flag
0 - 0
Flag
USL League Two
06:00 - 13/07

Bigfoot

VS

Midlakes United

Flag
6 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
3 - 3
Flag
Flag
6 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
3 - 3
Flag
USL League Two
06:00 - 13/07

Appalachian FC

VS

SC United Bantams

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Chilean Women Division 1
06:00 - 13/07

Nữ Universidad Catolica

VS

Nữ Coquimbo Unido

Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 3
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 3
Flag
Nữ USA
06:10 - 13/07

Nữ Denver Summit

VS

Nữ Houston Dash

Flag
1 - 4
Flag
Flag
1 - 4
Flag

8XBET

USL League Two
06:10 - 13/07

Weston

VS

Miami AC

Flag
3 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
4 - 1
Flag
Flag
3 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
4 - 1
Flag
VĐQG Bolivia
06:30 - 13/07

Real Tomayapo

VS

In. Petrolero

Flag
5 - 2
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2 - 1
Flag Flag
3 - 6
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Flag
5 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 6
Flag
JEAN
Canadian Championship
06:30 - 13/07

Montreal Impact

VS

Vancouver FC

Flag
1 - 2
Flag
Flag
1 - 2
Flag
MLS Next Pro
07:00 - 13/07

SJ Earthquakes (R)

VS

Tacoma Defiance

Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
4 - 4
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
4 - 4
Flag
BRADY
Copa de la Liga
07:00 - 13/07

O.Higgins

VS

Nublense

Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
4 - 2
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
4 - 2
Flag
ASTRA
OFC U16 Championship Cup
07:00 - 13/07

Tahiti U16

VS

Vanuatu U16

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
USL League Two
07:00 - 13/07

Ballard Football Club

VS

Snohomish United

Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag
VĐQG Ecuador
07:10 - 13/07

Sport Emelec

VS

Barcelona SC

Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 4
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 4
Flag Flag
2 - 0
Flag
HIRO
MLS Next Pro
07:30 - 13/07

Austin FC II

VS

Minnesota Utd II

Flag
1 - 3
Flag Flag
2 - 4
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
1 - 3
Flag Flag
2 - 4
Flag Flag
1 - 0
Flag
MAX
USL League Two
08:00 - 13/07

Academica SC

VS

San Francisco Glens SC

Flag
1 - 0
Flag Flag
6 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
6 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag
USL League Two
09:00 - 13/07

San Juan SC

VS

Marin FC Legends

Flag
3 - 3
Flag Flag
1 - 5
Flag Flag
9 - 2
Flag
Flag
3 - 3
Flag Flag
1 - 5
Flag Flag
9 - 2
Flag
JOHAN
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Baloncesto Superior Nacional
05:00 - 13/07

Santurce Crabbers

VS

Criollos de Caguas

Women National Basketball Association
06:00 - 13/07

Nữ Dallas Wings

VS

Nữ Chicago Sky

NBA Summer League
06:00 - 13/07

Portland Trail Blazers

VS

Orlando Magic

ALAN
NBA Summer League
07:00 - 13/07

Washington Wizards

VS

Sacramento Kings

STEP
Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 13/07

Leones de Ponce

VS

San German

NBA Summer League
08:00 - 13/07

Milwaukee Bucks

VS

San Antonio Spurs

TOMMY
Women National Basketball Association
08:00 - 13/07

Nữ Las Vegas Aces

VS

Nữ Indiana Fever

NBA Summer League
09:00 - 13/07

Utah Jazz

VS

Los Angeles Clippers

ALAN
New Zealand National Basketball League
14:00 - 13/07

Manawatu Jets

VS

Nelson Giants

ALAN

8XBET

Philippines MPBL
15:00 - 13/07

Marikina Shoemasters

VS

Bacolod Masskara

TOMMY
Philippines MPBL
17:00 - 13/07

Valenzuela Classic

VS

Pasig City

STEP
Europe U20 Championship Division A
18:00 - 13/07

Israel U20

VS

CH Séc U20

Europe U20 Championship Division A
18:30 - 13/07

Lithuania U20

VS

Ba Lan U20

Philippines MPBL
19:00 - 13/07

Imus Agimat

VS

Caloocan Kankaloo

TOMMY
Europe U20 Championship Division A
20:30 - 13/07

Bỉ U20

VS

Croatia U20

Europe U20 Championship Division A
21:00 - 13/07

Serbia U20

VS

Latvia U20

STEP
Europe U20 Championship Division A
23:00 - 13/07

Hy Lạp U20

VS

Tây Ban Nha U20

Europe U20 Championship Division A
23:30 - 13/07

Slovenia U20

VS

Romania U20

Europe U20 Championship Division A
02:00 - 14/07

Italy U20

VS

Thổ Nhĩ Kỳ U20

NBA Summer League
03:00 - 14/07

New York Knicks

VS

Detroit Pistons

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ATP Gstaad, Switzerland Men Singles
15:30 - 13/07

Lorenzo Sonego

VS

Joel Josef Schwarzler

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lorenzo Sonego
-
-
-
-
-
Joel Josef Schwarzler
-
-
-
-
-
VIC
ATP Gstaad, Switzerland Men Singles
16:40 - 13/07

Kilian Feldbausch

VS

Miomir Kecmanovic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kilian Feldbausch
-
-
-
-
-
Miomir Kecmanovic
-
-
-
-
-
VIC
ATP Gstaad, Switzerland Men Singles
18:20 - 13/07

Raphael Collignon

VS

Timofey Skatov

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Raphael Collignon
-
-
-
-
-
Timofey Skatov
-
-
-
-
-
VIC
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Xem thêm
Pan-American Cup U21 Women
06:00 - 13/07

Nữ Canada U21

VS

Nữ USA U21

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Canada U21
-
-
-
-
-
Nữ USA U21
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
09:00 - 13/07

Iran U18

VS

Ấn Độ U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iran U18
-
-
-
-
-
Ấn Độ U18
-
-
-
-
-
TYSON
Asian Championship U18
09:30 - 13/07

Pakistan U18

VS

Kazakhstan U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pakistan U18
-
-
-
-
-
Kazakhstan U18
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
12:00 - 13/07

Philippines U18

VS

Bahrain U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Philippines U18
-
-
-
-
-
Bahrain U18
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
12:30 - 13/07

Hàn Quốc U18

VS

Ả Rập Xê Út U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hàn Quốc U18
-
-
-
-
-
Ả Rập Xê Út U18
-
-
-
-
-
TYSON
Asian Championship U18
15:00 - 13/07

Indonesia U18

VS

Đài Loan U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Indonesia U18
-
-
-
-
-
Đài Loan U18
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
15:30 - 13/07

Kyrgyzstan U18

VS

Thái Lan U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kyrgyzstan U18
-
-
-
-
-
Thái Lan U18
-
-
-
-
-
TYSON
Asian Championship U18
18:00 - 13/07

Trung Quốc U18

VS

Hồng Kông U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Trung Quốc U18
-
-
-
-
-
Hồng Kông U18
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
18:30 - 13/07

Nhật Bản U18

VS

Australia U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhật Bản U18
-
-
-
-
-
Australia U18
-
-
-
-
-
TYSON

8XBET

Asian Championship U18
09:00 - 14/07

Iran U18

VS

Bahrain U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iran U18
-
-
-
-
-
Bahrain U18
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
09:30 - 14/07

Pakistan U18

VS

Thái Lan U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pakistan U18
-
-
-
-
-
Thái Lan U18
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
12:00 - 14/07

Ấn Độ U18

VS

Philippines U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ấn Độ U18
-
-
-
-
-
Philippines U18
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
12:30 - 14/07

Australia U18

VS

Ả Rập Xê Út U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Australia U18
-
-
-
-
-
Ả Rập Xê Út U18
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
15:00 - 14/07

Hồng Kông U18

VS

Indonesia U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hồng Kông U18
-
-
-
-
-
Indonesia U18
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
15:30 - 14/07

Nhật Bản U18

VS

Hàn Quốc U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhật Bản U18
-
-
-
-
-
Hàn Quốc U18
-
-
-
-
-
European Championships U18
17:30 - 14/07

Đức U18

VS

Hà Lan U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Đức U18
-
-
-
-
-
Hà Lan U18
-
-
-
-
-
European Championships U18
17:30 - 14/07

Hy Lạp U18

VS

Ba Lan U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hy Lạp U18
-
-
-
-
-
Ba Lan U18
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
18:00 - 14/07

Trung Quốc U18

VS

Đài Loan U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Trung Quốc U18
-
-
-
-
-
Đài Loan U18
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
18:30 - 14/07

Kazakhstan U18

VS

Kyrgyzstan U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kazakhstan U18
-
-
-
-
-
Kyrgyzstan U18
-
-
-
-
-
European Championships U18
20:00 - 14/07

CH Séc U18

VS

Bulgaria U18

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
CH Séc U18
-
-
-
-
-
Bulgaria U18
-
-
-
-
-
Xem thêm
lol
Prime League 1st Division Summer 2026
22:00 - 13/07

E WIE EINFACH E-SPORTS

VS

Unicorns of Love Sexy Edition

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
Prime League 1st Division Summer 2026
23:00 - 13/07

Kaufland Hangry Knights

VS

Eintracht Frankfurt

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
Prime League 1st Division Summer 2026
00:00 - 14/07

ROSSMANN Centaurs

VS

Team Orange Gaming

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
Prime League 1st Division Summer 2026
01:00 - 14/07

Eintracht Frankfurt

VS

E WIE EINFACH E-SPORTS

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Prime League 1st Division Summer 2026
02:00 - 14/07

VfB eSports

VS

Berlin International Gaming

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
csgo
European Pro League Series 8
15:00 - 13/07

GenOne

VS

Ex-rustec

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
European Pro League Series 8
17:30 - 13/07

BRUTE

VS

Honvéd

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

Video Highlight

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Lời giới thiệu

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV là website trực tiếp bóng đá hôm nay cung cấp link xem nhanh, chất lượng HD và hoàn toàn miễn phí cho người hâm mộ. XoilacTV mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến mượt mà, không giật lag, hỗ trợ đa nền tảng từ điện thoại đến máy tính.

Xoilac TV hiện là điểm đến quen thuộc của đông đảo người yêu bóng đá tại Việt Nam, nơi cập nhật đầy đủ các giải đấu hấp dẫn từ trong nước đến quốc tế như Ngoại Hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A và nhiều giải đấu khác.

Tại Xoilac TV, bạn có thể dễ dàng truy cập và theo dõi các trận đấu với tốc độ nhanh, đường truyền ổn định và chất lượng hình ảnh sắc nét. XoilacTV luôn cập nhật link xem mới nhất mỗi ngày, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận cầu đỉnh cao nào.

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Kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay – Xoilac TV

Ngoài tên thường gọi Xôi Lạc TV, fan hâm mộ còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoilac86, Xoilac 1, 2, 7, Xoilac8, Live, Net, Link… vì sự yêu mến của quý bạn có thể gọi chúng tôi bất kì tên nào mà mình dễ nhớ.

Mục tiêu phát triển của trang web trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv

Đây là thời buổi của công nghệ số, cho nên đa số mọi người đều chọn cách xem trực tiếp bóng đá trên điện thoại, máy tính,.. hơn là xem trên TV như trước. Để có thể xem được 1 trận bóng đá trực tiếp với chất lượng cao, đầu tiên bạn phải truy cập vào 1 website uy tín. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam không có quá nhiều website bóng đá làm được điều này. Cho nên, Xoilac86.tv ra đời với mục đích giúp mọi người có được một địa chỉ xem bóng đá chất lượng cao.

⭐ Link xem trực tiếp bóng đá ⭐ Xoilac86.tv
⭐ Bình luận viên ⭐ Đội ngũ Xoilac TV chính thức
⭐ Xem tin tức bóng đá ⭐ Cập nhật 24h
⭐ Xem lại video trận đấu ⭐ Highlight Video full

Đội ngũ đứng sau Xoilac TV quy tụ những chuyên gia bóng đá dày dạn kinh nghiệm cùng dàn kỹ thuật viên IT trình độ cao. Nhờ sự kết hợp này, chúng tôi đã có bước tiến thần tốc khi ứng dụng những công nghệ phát tructiepbongda tiên tiến nhất hiện nay. Chỉ trong thời gian ngắn, XoilacTV tự hào trở thành điểm đến của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo. Với phương châm “luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu”, chúng tôi tối ưu hóa mọi thao tác để bạn có thể lấy link xem bóng đá của các trận cầu tâm điểm một cách nhanh chóng nhất. Hiện tại, hệ thống của chúng tôi cập nhật đầy đủ link trực tiếp từ những giải đấu hàng đầu thế giới như Champions League, Ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga cho đến Euro, World Cup hay Copa America… Lựa chọn các đường link do Xôi Lạc TV cung cấp, bạn chắc chắn sẽ hài lòng với chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đường truyền tốc độ cao cùng hệ thống bình luận tiếng Việt đầy nhiệt huyết và khung hình chuẩn quốc tế.

Ngoài việc phát sóng bóng đá miễn phí với chất lượng cao thì Xoilac86.tv còn cung cấp cho bạn rất nhiều những thông tin bổ ích khác. Giúp bạn nắm bắt nhanh các sự kiện, tin tức bóng đá mới nhất, cập nhật kết quả của mọi trận đấu vừa diễn ra, theo dõi lịch thi đấu, bảng xếp hạng của những giải đấu hàng đầu cũng như kèo nhà cái với thông tin cực kỳ chi tiết. Đương nhiên, toàn bộ dữ liệu này đều được chúng tôi kiểm soát và cập nhật liên tục với độ chính xác tuyệt đối.

Với mục tiêu trở thành điểm đến số 1 cho fan hâm mộ xem trực tiếp bóng đá tại Việt Nam, XoilacTV vẫn đang không ngừng nâng cấp hệ thống website và cải thiện chất lượng hình ảnh mỗi ngày. Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến hoàn hảo nhất cho mọi khán giả.

Xem bóng đá trực tuyến Xoilac86.tv có gì nổi bật?

Khi truy cập vào nền tảng phát sóng bóng đá trực tiếp Xôi Lạc TV, bạn sẽ vô cùng ấn tượng. Bởi chúng tôi không chỉ cung cấp link trực tiếp cho các giải đấu lớn toàn cầu như Ngoại Hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, World Cup, Euro, Copa America… mà còn chú trọng vào các giải đấu quốc nội và khu vực như V-League, SEA Games, AFF Cup, U23 Châu Á… Bên cạnh đó, các thông tin bên lề sân cỏ trong và ngoài nước cũng được cập nhật nóng hổi mỗi ngày để bạn tham khảo.

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Xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao tại Xôi Lạc TV

Phát sóng tất cả giải đấu hot nhất trên thế giới

Thấu hiểu nhu cầu theo dõi các siêu CLB như Real Madrid, Man City, Liverpool, Man United, Barca, Bayern Munich, Juventus… chúng tôi luôn ưu tiên cập nhật link xem đầy đủ và sắc nét nhất. Ngoài ra, các trận đấu của những đội tuyển quốc gia hàng đầu như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Argentina… cũng được Xôi Lạc TV tiếp sóng trọn vẹn, giúp bạn dễ dàng theo dõi thần tượng của mình thi đấu.

Hệ thống link tructiepbongda ngon nhất

Xoilac86.tv tự tin cung cấp hệ thống link trực tiếp bóng đá mới nhất với tiêu chuẩn chất lượng vượt trội. Nhờ ứng dụng công nghệ truyền tải hiện đại và hệ thống server mạnh mẽ, các trận đấu tại đây luôn sở hữu hình ảnh Full HD sắc nét, âm thanh chân thực và tốc độ mượt mà. Mọi hiện tượng giật lag, đứng hình hay đứng trang gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Đặc biệt, bạn còn được tận hưởng bầu không khí sôi động qua phần bình luận tiếng Việt chuyên nghiệp từ dàn BLV nổi tiếng.

Trang tổng hợp đầy đủ thông tin về bóng đá

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp link xem bóng đá trực tiếp, khi truy cập vào kênh tructiepbongda XoilacTV, bạn còn được tiếp cận kho dữ liệu khổng lồ:

  • Cập nhật tin tức bóng đá đa dạng: Từ chuyển nhượng, cầu thủ, huấn luyện viên đến các tin tức bên lề nóng hổi nhất trong và ngoài nước.
  • Theo dõi kqbd nhanh nhất: Hiển thị đầy đủ tỷ số, số thẻ phạt, phạt góc, cầu thủ ghi bàn và kiến tạo ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
  • Xem lại Video Highlight: Dễ dàng xem lại các pha bóng đẹp, diễn biến chính của trận đấu nếu bạn lỡ mất khung giờ trực tiếp.
  • Lịch thi đấu chi tiết: Cung cấp thời gian, đội hình dự kiến và thông tin sân vận động của tất cả các giải đấu lớn.
  • Bảng xếp hạng trực quan: Nắm bắt vị trí, điểm số, hiệu số và phong độ gần đây của đội bóng yêu thích một cách dễ dàng.
  • Bảng kèo nhà cái uy tín: Cập nhật tỷ lệ kèo và tỷ lệ ăn tiền chính xác, hỗ trợ bạn có được những tin soi kèo chất lượng từ đội ngũ chuyên gia.
  • Livescore miễn phí: Theo dõi tỷ số trực tuyến theo thời gian thực một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Giao diện thông minh gần gũi người dùng

Giao diện của Xoilac86.tv được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Bố cục trang web được phân chia khoa học, giúp bạn tìm kiếm chuyên mục yêu thích chỉ trong vài giây. Màu sắc được phối hợp hài hòa, dịu mắt, không gây mỏi khi theo dõi trong thời gian dài. Với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tốc độ tải trang cực nhanh, Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sử dụng không thể tuyệt vời hơn.

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Xoilac TV – Nơi xem tructiepbongda mọi lúc mọi nơi

Đội ngũ quản trị viên tại Xoilac86.tv đều là những chuyên gia, nhà báo thể thao có tâm và có tầm, làm việc xuyên suốt 24/7 để đảm bảo mọi thông tin và đường truyền luôn đạt chất lượng tốt nhất.

Những giải bóng đá đang được phát sóng trực tiếp trên Xoilac86.tv

Xôi Lạc TV tự hào là một trong số ít website tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Chỉ cần truy cập website, bạn sẽ được hòa mình vào:

    • UEFA Champions League – Cúp C1: Đấu trường danh giá nhất dành cho các CLB hàng đầu Châu Âu.
    • Premier League – Ngoại hạng Anh: Giải đấu hấp dẫn và khắc nghiệt nhất thế giới với lượng fan khổng lồ.
    • La Liga – Giải vô địch Tây Ban Nha: Nơi quy tụ những gã khổng lồ như Real Madrid, Barca, Atletico Madrid.
    • Serie A – Giải vô địch Ý: Giải đấu giàu truyền thống với sự góp mặt của AC Milan, Inter Milan, Juventus.
    • Bundesliga – Giải vô địch Đức: Sân chơi của lối đá tấn công rực lửa và cuồng nhiệt.
  • Ligue 1 – Giải vô địch Pháp: Giải đấu đang ngày càng nâng tầm với sự góp mặt của các siêu sao thế giới.
  • Euro & Copa America: Những ngày hội bóng đá lớn nhất cấp đội tuyển tại Châu Âu và Nam Mỹ.
  • V-League: Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tự hào dân tộc.
  • Các giải đấu khác: King’s Cup, Carabao Cup, Cúp Nhà Vua… tất cả đều được phát trực tiếp bóng đá hôm nay hoàn toàn miễn phí.

Trực tiếp bóng đá Euro 2024 vs World Cup 2026

Hướng tới những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Xoilac TV cam kết phát sóng toàn bộ các trận đấu tại Euro và World Cup. Đây là những giải đấu quy mô nhất, quy tụ những tinh hoa của bóng đá thế giới, được tổ chức 4 năm một lần và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Xôi Lạc TV cũng đồng hành cùng mọi bước chân của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu như U23 Châu Á, AFF Cup, Vòng loại World Cup khu vực Châu Á, SEA Games…

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Trang web Xoilac86.tv được tối ưu hóa cho mọi thiết bị từ smartphone, máy tính bảng đến laptop. Để theo dõi các trận cầu đỉnh cao, bạn chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản:

  • Bước 1: Sử dụng trình duyệt web ưa thích như Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc…
  • Bước 2: Tìm kiếm website với các từ khóa: “Xoilac TV“, “truc tiep bong da“, “bóng đá trực tuyến“.
  • Bước 3: Truy cập vào địa chỉ chính thức Xoilac86.tv trên bảng kết quả.
  • Bước 4: Tại Trang chủ, kéo xuống danh sách các trận đấu đang và sắp diễn ra.
  • Bước 5: Nhấn vào trận đấu bạn yêu thích để bắt đầu thưởng thức.

Hệ thống còn phân loại thông minh theo các mục: Trận HOT, Trận đang đá, Lịch thi đấu hôm nay/mai… để bạn dễ dàng lựa chọn.

Mọi link xem tại XoiLac TV đều hoàn toàn miễn phí và an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cung cấp tối thiểu 3 link dự phòng cho mỗi trận đấu, cam kết không dính mã độc hay virus, mang lại sự an tâm tối đa cho người xem.

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Hướng dẫn xem bóng đá online tại Xoilac86.tv

Tại sao bạn nên lựa chọn Xoilac TV để xem trực tiếp bóng đá?

Xoilac TV tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ những ưu điểm vượt trội:

  • Phát sóng đa dạng: Từ giải lớn đến các giải cỏ, bóng đá nữ và cả các môn thể thao khác như Tennis, bóng bàn…
  • Cập nhật link sớm: Link xem được cung cấp trước trận đấu ít nhất 1 tiếng với 3 server dự phòng.
  • Chất lượng hình ảnh/âm thanh: Full HD cực nét, âm thanh sống động, có thể tùy chỉnh độ phân giải theo tốc độ mạng.
  • Đường truyền ổn định: XoiLac TV sử dụng băng thông rộng giúp giảm thiểu tối đa tình trạng giật, lag hay bị out khi đang xem.
  • Bình luận viên cuốn hút: Dàn BLV của Xoilac TV không chỉ có chuyên môn mà còn có phong cách bình luận hài hước, gần gũi.
  • Hạn chế quảng cáo: Chúng tôi cam kết không chèn quảng cáo gây gián đoạn khi trận đấu đang diễn ra để bảo vệ trải nghiệm người dùng.
  • Hệ sinh thái đa dạng: Cung cấp đầy đủ bảng xếp hạng, tin tức, lịch thi đấu và bảng kèo chuẩn xác.

Tổng hợp một số trang web xem trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay

Bên cạnh Xoilac86.tv, bạn cũng có thể tham khảo một số kênh xem bóng đá uy tín khác như:

  • Vao Roi TV, Ve Bo TV, 90 Phút TV, Bánh Khúc TV, Khô Mực TV, Mì Tôm TV, Cà Khịa TV, Bàn Thắng TV…
  • Các kênh truyền hình chính thống: VTV3, VTV6, K+…
  • Các kênh trực tuyến khác: Ra Khơi TV, Sao Kê TV, Thức Khuya TV, Xem Bóng Đá TV…

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến tại Xoilac TV

Để có trải nghiệm mượt mà nhất, bạn nên lưu ý:

  • Đảm bảo kết nối Internet ổn định (Wifi hoặc 4G tốc độ cao).
  • Nếu gặp tình trạng đứng hình, hãy thử Refresh (F5) trang web hoặc tạm dừng vài giây rồi tiếp tục.
  • Sử dụng các link dự phòng nếu link chính bị quá tải.
  • Tham gia tương tác cùng các BLV và rủ bạn bè cùng xem để tăng thêm sự sôi động.

Kết luận

Xoilac86.tv sẽ luôn nỗ lực không ngừng để phục vụ niềm đam mê của cộng đồng yêu bóng đá, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt nhất hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.

Thông tin liên hệ với Xoilac TV

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay đóng góp ý kiến nào, quý khán giả vui lòng liên hệ với Xôi Lạc TV qua:

Địa chỉ: 54 Đường 3B, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

Website: https://xoilackv.tv

Điện thoại: 0971412318

Email: [email protected] – Instagram: https://www.instagram.com/xoilactvnet/

– Fanpage: https://www.facebook.com/xoilactvnett/

– Twitter: https://twitter.com/xoilactvnet/

– Telegram: https://t.me/s/xoilactvnet/

Xoilac TV chúc quý bạn luôn có những giây phút thư giãn thoải mái nhất khi xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây!

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